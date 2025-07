Morto il 47enne ferito nell' incidente in scooter davanti alla galleria Montedoro

Tragedia a Montedoro: un uomo di 47 anni, gravemente ferito in un incidente in scooter lo scorso 26 giugno, è deceduto in ospedale. La dinamica dell’incidente, avvenuto vicino alla galleria, ha scosso l’intera comunità triestina. Una perdita che lascia un vuoto profondo e ci ricorda quanto sia preziosa ogni vita sulla strada.

È deceduto in ospedale il quarantasettenne triestino rimasto ferito gravemente nell'incidente in scooter dello scorso 26 giugno vicino alla galleria di Montedoro. Lo riporta il Piccolo. Il sinistro si era verificato in serata, quando l'uomo ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

