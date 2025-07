Superman | una scena trapelata mette in luce la storia dei metaumani nel DCU

Superman ci svela un nuovo capitolo nel vasto universo DC: una scena trapelata getta luce sulla storia dei metaumani, aprendo le porte a misteri e connessioni sorprendenti. Durante il tour stampa, James Gunn aveva già anticipato alcuni easter egg, ma questa scena promette di rivoluzionare le nostre percezioni. Più avanti, c’è una scena iconica con un enorme murale sullo sfondo che...

Durante il tour stampa di Superman ( leggi qui i 75 Easter eggs DC presenti nel film ), il regista James Gunn aveva già anticipato una serie di Easter egg nel film e aveva espressamente dichiarato di essere emozionato per la rivelazione di un murale che avrebbe fatto parlare molti fan della DC. “Più avanti, c’è una scena iconica con un enorme murale sullo sfondo che racconta la storia dei metaumani nel DCU e sarà davvero, davvero divertente quando pubblicheremo quelle immagini al pubblico”, ha dichiarato Gunn durante uno speciale evento pre-uscita nel Regno Unito per i fan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

