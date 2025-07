Garlasco l’orrore è uscito fuori in queste ore | Fermate tutto!

Il caso di Garlasco torna a scuotere l’Italia: dopo quasi vent’anni, nuovi dettagli riaccendono la speranza di una verità nascosta. Gli inquirenti di Pavia hanno scoperto una traccia di DNA maschile mai analizzata prima, aprendo uno scenario inedito e sconvolgente. Questa scoperta potrebbe cambiare tutto e portare alla luce elementi fondamentali per la risoluzione del caso. Fermate tutto: l’epilogo potrebbe essere più vicino di quanto si pensi.

Quasi vent’anni dopo il delitto di Garlasco, il caso di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione nazionale. Nel luglio 2025, un aggiornamento dagli inquirenti di Pavia ha evidenziato il ritrovamento di una nuova traccia di DNA maschile nella bocca della vittima, raccolta tramite tampone durante l’autopsia ma mai analizzata fino ad oggi. Questo profilo genetico non appartiene né ad Alberto Stas i, condannato per l’omicidio, né ad Andrea Sempio, amico della giovane in passato oggetto di ipotesi investigative. Il nuovo elemento apre scenari inesplorati e alimenta l’ipotesi di una terza presenza sulla scena del crimine. 🔗 Leggi su Tvzap.it