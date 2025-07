Grosseto anziano entra al super con la minicar | La birra pesa troppo

In un episodio davvero fuori dal comune, a Albinia, in provincia di Grosseto, un anziano ha deciso di entrare nel supermercato a bordo della sua minicar, parcheggiandola tra gli scaffali. La motivazione? "Le borse pesano" si è giustificato, dimostrando che a volte la creatività supera le convenzioni. Un episodio che ha lasciato tutti sgomenti e incuriositi, rivelando quanto possa essere imprevedibile la quotidianità. La scena, immortalata da clienti increduli, ha fatto il giro dei social, lasciando spazio a riflessioni sulla sicurezza e l’originalità

√ą entrato in un supermercato con la sua minicar. Tutto vero. √ą accaduto ad¬† Albinia, in provincia di Grosseto. Qui un signore¬†ha pensato bene di arrivare in macchina direttamente all'interno del negozio, per poi parcheggiare la vettura tra le corsie degli scaffali. "Le borse pesano - si √® giustificato - e io devo fare la spesa". Una scena a dir poco surreale, quella immortalata da¬†diversi clienti. L'anziano √® entrato nel supermarket situato vicino alla strada. Nel corso della giornata, in base ai racconti, aveva provato la stessa manovra anche in negozi di¬†Albinia ma in questi casi era stato rimandato indietro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it