Kingfishr, la band emergente più influente d’Irlanda nel 2025, conferma la sua ascesa con un nuovo singolo “Next To Me”, disponibile dall’ 11 luglio 2025 su tutte le piattaforme streaming e in radio. “Next To Me”: un canto d’amore folk-pop dal cuore irlandese. Il gruppo rivelazione più promettente della scena musicale irlandese nel 2025, I Kingfishr, consolida il proprio successo con l’uscita del nuovo singolo “Next To Me”, disponibile dall’11 luglio 2025 su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Il brano anticipa il debut album “Halcyon”, in uscita il 22 agosto, e arriva dopo record impressionanti: quasi 100. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Kingfishr stellari: nuovo singolo, tour globale e debutto in Italia

Kingfishr: la band folk irlandese pronta a prendersi l’Europa - Hanno appena concluso un tour abbastanza sorprendente, in cui ogni singola data annunciata è andata sold out in prevendita. Si legge su rockol.it