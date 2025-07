Morto l’ex assessore Marco Chiari Fatale una grave forma di leucemia

Una perdita che lascia un vuoto profondo nella comunità di Lucca: Marco Chiari, ex assessore e figura ammirata, ci ha lasciato a causa di una grave leucemia. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 74 anni, invita tutti a ricordarlo con affetto e solidarietà. Nel rispetto delle sue ultime volontà, le donazioni saranno raccolte in suo nome per supportare la lotta contro il cancro, continuando così il suo impegno nel sociale.

Lucca, 12 luglio 2025 – Lutto in città per la scomparsa di Marco Chiari, ucciso da una fatale forma di leucemia all'età di 74 anni. La salma sarà esposta fino alle ore 16 di oggi alla sala del Commiato della Croce Verde sulla via Romana. "Nel rispetto del suo desiderio – spiega la figlia Valentina – non chiediamo fiori, ma donazioni che saranno raccolte dalla Croce Verde e successivamente devolute all' Ail e Airc. Nel rispetto della sua volontà non ci sarà cerimonia né funerale". Marco Chiari è stato assessore nei due mandati del sindaco Pietro Fazzi: all'Urbanistica (entrò al posto di Gilberto Bedini), all'Arredo Urbano, al Traffico e ai Piani Attuativi.

