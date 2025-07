Assalto al bancomat della Bcc di Ancona | i ladri rubano oltre 60.000 euro

Una notte di tensione ad Ancona, dove alcuni ladri hanno messo a segno un assalto spettacolare al bancomat della BCC di via Maggini, rubando oltre 60 mila euro. L’esplosione ha svegliato i residenti e attirato l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio che solleva ancora una volta il velo sulle sfide della sicurezza urbana e sulla lotta contro il crimine organizzato. La questione rimane aperta, lasciando la città in attesa di risposte e di giustizia.

Ancona, 12 luglio 2025 — Colpo da 60 mila euro nella notte ad Ancona. Alcuni ladri sono stati protagonisti di un assalto notturno a uno sportello bancomat, fatto appositamente esplodere dai malviventi che sono poi scappati con il bottino. I fatti sono accaduti verso le 4 di mattina nella filiale della banca Bcc di Ancona e Falconara Marittima, in via Maggini. I residenti sono stati svegliati da una forte esplosione e hanno chiamato la polizia, che è subito intervenuta con pattuglie e alcuni agenti della Scientifica per i rilievi. La polizia sta compiendo tutte le verifiche e gli accertamenti per individuare i responsabili dell'assalto.

