Giro d’Italia femminile Elisa Longo Borghini stacca Reusser sul Monte Nerone e si prende la maglia rosa!

Il Giro d’Italia femminile si infiamma con emozioni e sorprese: mentre Sarah Gigante domina sulla salita del Monte Nerone, rubando la scena nella tappa regina, è Elisa Longo Borghini a stupire tutti conquistando la Maglia Rosa. Una sfida avvincente tra le più forti scalatrici del mondo che rende questa corsa ancora più appassionante: chi emergerà come vera regina di questa edizione? Restate sintonizzati, perché il grande spettacolo è appena iniziato.

È lei la scalatrice più forte del Giro d’Italia al femminile. Dopo Pianezze ecco anche la tappa regina: sul Monte Nerone, nella settima frazione, ad imporsi è Sarah Gigante. Un dominio quando la strada sale per la scalatrice australiana della AG Insurance – Soudal Team. Il Bel Paese però può esultare: una spettacolare Elisa Longo Borghini è andata infatti a prendersi la Maglia Rosa, ad un solo giorno dal conquistare il bis dopo il trionfo dell’anno scorso. La fuga di giornata si è formata nella prima fase di gara. La prima a guadagnare qualche secondo è statta Mijntje Geurts (Team Visma – Lease a bike) che è stata raggiunta poi da Shirin van Anrooij (Lidl-Trek) e Usoa Ostolaza (Laboral Kurtxa – Fundacion Euskadi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile, Elisa Longo Borghini stacca Reusser sul Monte Nerone e si prende la maglia rosa!

