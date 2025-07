LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo prosegue compatto si avvicina il traguardo volante

Il Tour de France 2025 entra nel vivo con emozionanti sfide e colpi di scena. Oggi, la tensione si concentra sul gruppo compatto che si avvicina al traguardo volante, mentre gli atleti si sfidano per conquistare punti preziosi e la maglia verde. Riusciranno Milan e gli altri a lasciare il segno in questa tappa cruciale? Restate con noi per scoprire ogni aggiornamento in diretta, perché la corsa è ancora tutta da vivere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 14.55 L’azzurro è in piena lotta per la maglia verde. 14.52 Fino a questo momento, Jonathan Milan ha conquistato ben 92 punti negli Sprint Intermedi. 14.48 30 chilometri allo Sprint Intermedio di Vitré. 14.45 55 chilometri percorsi. 14.42 Riuscirà oggi Jonathan Milan a rompere il lungo digiuno italiano? 14.39 Il gruppo resta compatto. 14.36 120 chilometri alla conclusione. Situazione invariata. 14.33 Tobias Foss nelle ultime posizioni. 14.30 Il più giovane vincitore a Laval è stato Tadej Pogacar. 14.27 Jonas Rutsch sta guidando il gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo prosegue compatto, si avvicina il traguardo volante

In questa notizia si parla di: tour - france - diretta - tappa

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

DIRETTA Tour de France 2025 LIVE, Ottava Tappa - X Vai su X

Tour de France, Pogacar vince la settima tappa e si riprende la maglia gialla Tutti i dettagli su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tour-de-france-2025-edizione-112-tadej-pogacar-jonas-vingegaard-segui-la-diretta-13b3d4a3-180a-4c0c-b Vai su Facebook

Tour de France, l'8^ tappa in diretta LIVE; 6 tappa Tour de France 2025; Tour de France: sesta tappa, successo di Healy. Van der Poel torna in maglia gialla con 1 su Pogacar.

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Saint Meen Le Grand – Laval: orari TV, percorso e favoriti - La tappa di oggi, la Saint Meen Le Grand – Laval è di circa 170 chilometri e lascia spazio agli sprinter di giornata con un arrivo in volata ... Segnala fanpage.it

Diretta Tour de France 2025, classifica/ Streaming video Rai 2: 8^ tappa, volata a Laval? (oggi 12 luglio) - Diretta Tour de France 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi sabato 12 luglio: orario, percorso e vincitore 8^ tappa Saint Méen le Grand- Riporta ilsussidiario.net