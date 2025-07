Popolazione europea in aumento l’Italia rappresenta il 13% del totale ma la popolazione invecchia I dati

La popolazione europea ha attraversato un lungo percorso di crescita, passando da 354,5 milioni nel 1960 a oltre 450 milioni nel 2025. Tuttavia, il ritmo si è lentamente rallentato, riflettendo sfide come l'invecchiamento e la stabilità demografica. Attualmente, l’Italia rappresenta il 13% della popolazione totale, in un contesto dove il numero di anziani cresce più rapidamente dei giovani. In questo scenario, l’articolo Popolazione europea in...

Nel corso di oltre sei decenni, la popolazione dell’Unione europea ha registrato una crescita costante, passando da 354,5 milioni di abitanti nel 1960 a 450,4 milioni al 1° gennaio 2025. Tuttavia, il tasso di incremento annuale ha mostrato un rallentamento progressivo. Se negli anni '60 l’aumento medio annuo superava i 3 milioni di persone, nel periodo 2005–2024 si è stabilizzato attorno a +0,9 milioni all’anno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Popolazione europea in aumento. l'Italia rappresenta il 13% del totale, ma la popolazione invecchia. I dati

