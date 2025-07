Moto2 Jake Dixon in pole al Sachsenring 3° un ottimo Arbolino Canet Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!

Jake Dixon mette a segno una prestazione stellare dominando le qualifiche in condizioni di pioggia al Sachsenring, conquistando così la pole position del Gran Premio di Germania. Un risultato che accende le speranze del britannico in un contesto incerto e ricco di colpi di scena, dove anche i leader del campionato si trovano fuori dalla top10. La pole position, come detto, promette spettacolo e suspense per la gara di domani.

Jake Dixon doma il bagno e conquista la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Sul tracciato del Sachsenring, condizionato dalla pioggia che sta cadendo sin dalle prime ore della giornata, abbiamo vissuto due manche elettrizzanti, con errori, cadute e colpi di scena a non finire. Non solo, i primi della classifica generale sono tutti oltre la decima posizione! La pole position, come detto, è andata al britannico Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS) che, proprio in extremis, ha fatto segnare un 1:33.487 con soli 70 millesimi di vantaggio sul belga Barry Baltus (Kalex Fantic) che sognava già di avere messo a segno la prestazione migliore, mentre chiude la prima fila un redivivo Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha Moto2) terzo a 75 millesimi, ancora una volta efficace in queste condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Jake Dixon in pole al Sachsenring, 3° un ottimo Arbolino. Canet, Gonzalez e Moreira fuori dalla top10!

