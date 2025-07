Boom Juve accordo raggiunto | uragano Comolli

laurea di nuova era, segnando un deciso passo avanti nel progetto di rafforzamento e rinnovamento della Juventus. La strategia di Comolli si fa sempre pi√Ļ concreta, puntando a una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a scrivere il proprio nome nella storia del calcio. Con queste mosse decisive, la Vecchia Signora si prepara a un futuro all'insegna del successo e della rivoluzione totale.

Continua la rivoluzione della Juve avviata da Comolli. Accordo raggiunto con un top player: altro regalo per Tudor. Prosegue la rivoluzione in casa Juve. Il restyling avviato dal direttore generale Damien Comolli sta riguardando ogni aspetto del club: nelle scorse ore, ad esempio, è stata affidata la carica di Dt a Francoise Modesto mentre quella di Ds, salvo sorprese, verrà assegnata a Matteo Tognozzi. Per lui, di fatto, si tratterebbe di un ritorno a Torino visto che, in passato, ha già avuto modo di lavorare nel management bianconero (fu lui a scoprire Kenan Yildiz e Dean Huijsen). Diverse, poi, le novità relative alla squadra guidata da Igor Tudor.