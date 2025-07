I comuni toscani in allerta arancione | la mappa Domenica a rischio di forti temporali

I comuni toscani si preparano a una domenica all’insegna del maltempo, con quasi ottanta località in allerta arancione a causa di temporali intensi e rischio idrogeologico. La minaccia deriva da una depressione atlantica che attraverserà la regione, coinvolgendo costa, isole e zone interne. È fondamentale seguire costantemente gli aggiornamenti e adottare tutte le precauzioni necessarie: la sicurezza viene prima di tutto.

Firenze, 12 luglio 2025 – Sono quasi ottanta i comuni toscani che ricadono nell’area indicata come allerta arancione per la giornata di domenica 13 luglio. L’ondata di maltempo prevista per domenica è dovuta alla bassa pressione in arrivo sulla Toscana dall’Atlantico: l’allerta è per temporali forti e rischio idrogeologico e riguarda la costa dalla Versilia all’Argentario, le isole, l’entroterra livornese e grossetano. L’allerta arancione scatta alle 7 ed è prevista fino alle 13, quella gialla dalla mezzanotte alle 20. Per quasi tutto il resto della regione il codice è giallo, ma non è escluso che nella giornata di domenica la sala regionale della Protezione civile possa prolungare e rivedere in peggioramento il codice visto che previsioni al momento indicano il rischio di pioggia forte anche in altre zone della Toscana nel primo pomeriggio, anche sul Fiorentino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I comuni toscani in allerta arancione: la mappa. Domenica a rischio di forti temporali

In questa notizia si parla di: allerta - domenica - comuni - toscani

La primavera continua a fare i capricci, domenica all'insegna dell'allerta gialla - La primavera fa ancora i suoi capricci: domenica allerta gialla a causa di piogge e precipitazioni. La protezione civile regionale ha diramato il bollettino di allerta gialla dalle 16 di oggi fino a domani.

? Maltempo: quattro allerta in Toscana - Da stasera torna il maltempo/La previsione della Protezione civile e i comuni a rischio Vai su Facebook

I comuni toscani in allerta arancione: la mappa. Domenica a rischio di forti temporali; Meteo in Toscana, domenica di tempesta: temporali, grandine e vento – Gli 83 comuni in allerta arancione; Maltempo, allerta arancione in Toscana anche per la giornata di domenica.

Rischio temporali, allerta arancione su costa e sud Toscana - Bassa pressione in transito sulla Toscana a causa di una saccatura proveniente dall'Atlantico che porterà probabilità di temporali sparsi anche forti. Lo riporta msn.com

Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione. Occhio ai temporali: le zone interessate - Potrebbero verificarsi fenomeni particolarmente intensi sulle province occidentali, con instabilità marcata e possibilità di temporali violenti ... Da lanazione.it