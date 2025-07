Dazi Trump all’Ue | tariffe al 30% da agosto Se reagite il vostro aumento aggiunto alla cifra Allarme Cgia | Costo fino a 12 mld

Le tensioni commerciali sono esplose nuovamente, con i dazi di Trump che colpiscono l’Europa al 30%, provocando un aumento dei costi e un’ombra di incertezza sui mercati. Con il rischio di danni fino a 12 miliardi, le trattative rischiano di essere messe ko. È il momento di capire come questa guerra commerciale influenzerà il nostro futuro economico e quali misure adottare per proteggersi.

Dopo i nuovi dazi per il Canada al 35% è arrivato il turno dell’Unione europea. Il nuovo affondo di Trump cancella l'ottimismo dei mercati per le trattative commerciali in corso. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Dazi, Trump all’Ue: tariffe al 30% da agosto. «Se reagite, il vostro aumento aggiunto alla cifra». Allarme Cgia: «Costo fino a 12 mld»

