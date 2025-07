SalinaDocFest 2025 | raccontare il mondo attraverso il documentario narrativo

Preparati a immergerti in un viaggio straordinario tra realtà e emozioni: SalinaDocFest 2025 torna sull'isola dal 10 al 15 luglio con la sua XIX edizione, dedicata a raccontare il mondo attraverso il potere del documentario narrativo. Un’occasione unica per scoprire storie che ispirano, sfidano e uniscono, portando il pubblico a riflettere sulla nostra società. Non perdere l’appuntamento con il cinema che cambia il cuore e la mente.

La XIX edizione in programma sull'Isola dal 10 al 15 luglio L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - SalinaDocFest 2025: raccontare il mondo attraverso il documentario narrativo

In questa notizia si parla di: salinadocfest - raccontare - mondo - attraverso

Anche tanti premi per raccontare il mondo. Il 24 giugno conferenza stampa di presentazione a Roma Vai su Facebook

Verso il SalinaDocFest 2025 per raccontare il mondo; Cinema, SalinaDocFest al via 15 luglio: premi a Stone, Irons, Cusack; SalinaDocFest: sull’isola eoliana il meglio del documentario narrativo internazionale dal 15 al 20 luglio 2025.

Eolie, al via SalinaDocFest 2025 - Presentato ufficialmente a Roma il SalinaDocFest 2025: dal 15 al 20 luglio, “Nuove Parole / Nuove Immagini” per raccontare il reale attraverso il cinema. Segnala dailygreen.it

Cinema, SalinaDocFest al via 15 luglio: premi a Stone, Irons, Cusack - Al via, dal 15 al 20 luglio 2025 a Salina (Isole Eolie), per la prima volta in periodo estivo, la XIX edizione ... Riporta spettacoli.tiscali.it