Inter e Milan chiudono San Siro agli ultrà centinaia di abbonamenti rifiutati a tifosi non graditi

Inter e Milan stringono i ranghi contro gli ultras indesiderati, chiudendo gli stadi a chi non rispetta le regole. Centinaia di abbonamenti rifiutati per garantire sicurezza e tranquillità durante le sfide di San Siro, segnando una svolta decisa nella gestione degli spalti. Una decisione forte che mira a tutelare l’esperienza dei tifosi rispettosi e a restituire serenità al calcio milanese, dimostrando che la passione deve andare di pari passo con il rispetto delle regole.

