Schlein dazi follia autarchica se aspettiamo Meloni

In un contesto di crescente tensione commerciale e politica, le parole di Elly Schlein rappresentano un appello urgente alla responsabilità e al dialogo. La segretaria del Pd invita a un’attenta negoziazione prima che il tempo scada, sottolineando come l'autarchia rischi di danneggiare gravemente l'economia globale. È fondamentale ascoltare la voce di chi promuove la cooperazione, evitando scelte che potrebbero portare a conseguenze disastrose per tutti.

"Se aspettiamo che parli Meloni. Io esprimo l'auspicio che da qui al primo agosto ci sia il tempo per negoziare ed evitare una guerra commerciale che avrebbe conseguenze atroci sull' economia italiana, europea e americana. Dobbiamo far sentire la nostra voce contro questa follia autarchica". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a un evento a Roma commentando la lettera sui dazi al 30% nei confronti dell' Unione europea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Schlein, "dazi follia autarchica, se aspettiamo Meloni..."

