Calciomercato Milan l’indiscrezione | Ecco la proposta per Scalvini

Il calciomercato del Milan si infiamma con una nuova indiscrezione: Tare cerca un talento italiano per la difesa e il nome caldo è quello di Scalvini, proposto come l'ideale rinforzo. SportMediaset svela la proposta e alimenta le speranze dei tifosi rossoneri, pronti a sognare un colpo che potrebbe fare la differenza nella prossima stagione. Ma sarà davvero lui il prossimo acquisto del Diavolo? Solo il tempo dirà.

Calciomercato Milan. Tare è alla ricerca di un giovane italiano per la difesa. Raimondi di SportMediaset ha fatto il nome di Scalvini.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

