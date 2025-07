Il ritratto di una borghesia infelice perché incapace di fare i conti con gli scheletri nell’armadio E destinata a veder bruciare sogni e speranze

In un mondo in cui le maschere cadono, "Casa in fiamme" svela la cruda realtà di una borghesia infelice, incapace di affrontare i propri scheletri. Una commedia psicotico-familista diretta da Dani de la Orden, con un cast stellare tra Emma Vilarasau e Enric Auquer, ci invita a riflettere sul prezzo dei sogni perduti. Preparati a un viaggio tra il grottesco e il toccante, perché ogni famiglia ha i suoi segreti... e potrebbero bruciare.

C ASA IN FIAMME Genere: commedia psicotico-familista Regia: Dani de la Orden. Con Emma Vilarasau, Enric Auquer, Maria Rodríguez Soto, Alberto San Juan, Clara Segura, José Pérezocaña « È stato un weekend alternativo» commenta Blanca facendo le valigie prima del previsto. E il giudizio della psicoterapista, che si è innamorata del suo paziente smettendo l'analisi, ma iniziando un rapporto di coppia, è la sintesi perfetta di quello che è successo nella villa di Cadaqués dove la padrona di casa (o così almeno crede di essere) ha riunito figlio e figlia perché la aiutino a sgombrarla di tutto quello che ospita: vuole venderla con la scusa di dover pagare la casa di cura per la sua vecchia genitrice (e che è una scusa lo spettatore lo scopre subito).

Casa in fiamme di Dani de la Orden: la recensione di Paolo Mereghetti.

