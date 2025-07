Terni maxi operazione nazionale della Polizia di Stato contro l’immigrazione clandestina | denunciato un imprenditore ternano

Una vasta operazione nazionale della Polizia di Stato ha portato alla luce una rete di illegali che operava tra ventitré province italiane, denunciando anche un imprenditore ternano coinvolto in falsificazioni documentali legate al "decreto flussi". Questa azione dimostra come lo Stato non possa tollerare attività illecite che minano la sicurezza e l'integrità delle procedure di immigrazione. La lotta contro l'immigrazione clandestina si intensifica, rafforzando la tutela dei cittadini e delle leggi.

Maxi operazione della Polizia di Stato, conclusa in ventitré province italiane, di contrasto all'immigrazione clandestina, con un focus particolare sulle falsità documentali legate alle procedure di ingresso disciplinate dal cosiddetto "decreto flussi".

