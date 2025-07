Nordcorea Kim Jong-un incontra Lavrov | abbracci e strette di mano

In un incontro che ha catturato l’attenzione internazionale, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha accolto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov con abbracci e strette di mano a Roma. Un segnale di alleanza e collaborazione tra due potenze in un momento di grande tensione globale. Ma cosa si cela dietro questa visita e quali sono le ripercussioni per gli equilibri internazionali? La risposta nel seguito.

Roma, 12 lug. (askanews) - Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la sua visita nel Paese alleato chiave di Mosca. Lavrov "è stato ricevuto" da Kim Jong-un, ha dichiarato il ministero degli Esteri russo su Telegram, pubblicando un video in cui si stringono la mano e si abbracciano. Lavrov ha in precedenza incontrato anche la sua omologa nordcoreana, Choe Son Hui, nella città costiera di Wonsan, dove è stato inaugurato un enorme resort. Secondo l'agenzia di stampa russa Tass, Lavrov ha affermato che i funzionari nordcoreani hanno "riaffermato il loro pieno sostegno a tutti gli obiettivi" dell'offensiva in Ucraina.

