Trump annuncia dazi al 30 % per il Messico

Donald Trump scuote l’economia globale annunciando un aumento dei dazi al 30% sul Messico a partire dal primo agosto, con la minaccia di raddoppiarli in caso di ritorsioni. La sua strategia, già anticipata per Bruxelles, rischia di alimentare tensioni e incertezze che potrebbero ripercuotersi su mercato, commercio e diplomazia internazionale. In questo scenario, l’intero sistema commerciale mondiale si prepara a un'ulteriore fase di sfida e cambiamento.

Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata al Messico, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. E' la stessa misura preannunciata per Bruxelles. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump annuncia dazi al 30 % per il Messico

In questa notizia si parla di: trump - annuncia - dazi - messico

Ucraina, Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che… - In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump.

Mercoledì 9 luglio dovrebbero entrare in vigore tutti i dazi «reciproci» che Trump aveva sospeso per novanta giorni. L’annuncio era arrivato il 9 aprile, una settimana dopo il controverso “Liberation Day” dello show con la lavagnetta e i dati sbagliati. Nel frattem Vai su Facebook

Ultima ora. Donald Trump annuncia dazi al 30% per Ue e Messico; Trump annuncia dazi al 30 % per la Ue dal 1 agosto; Trump annuncia dazi al 30 % per il Messico.

Trump annuncia dazi al 30 % per il Messico - Donald Trump ha postato su Truth la lettera inviata al Messico, dove annuncia dazi dal primo agosto al 30%, minacciando di raddoppiarli in caso di ritorsioni. quotidiano.net scrive

Trump annuncia tariffe del 30% per Ue e Messico dal 1° agosto - Il presidente di Confindustria: «Serviranno compensazioni se vogliamo essere competitivi e rimanere nel mercato» ... Lo riporta ilsole24ore.com