Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | scatteranno dal primo agosto

L’annuncio di Trump sui dazi al 30% sulla Ue, in vigore dal primo agosto, scuote i mercati globali. La Casa Bianca minaccia di raddoppiare le tariffe in risposta a eventuali ritorsioni, mentre gli Stati Uniti vantano un surplus commerciale superiore ai 100 miliardi di dollari. Nonostante le anticipate tensioni, Dombrovskis aveva già parlato di "molti progressi" nei negoziati, lasciando sperare in una risoluzione positiva. La sfida tra potenze mondiali si fa sempre più complessa e avvincente.

La Casa Bianca minaccia di raddoppiare le tariffe in caso di ritorsioni. Surplus oltre i 100 miliardi per gli Usa. Dombrovskis aveva parlato di "molti progressi nei negoziati con gli Stati Uniti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia dazi al 30% per la Ue: scatteranno dal primo agosto

In questa notizia si parla di: trump - annuncia - dazi - scatteranno

Ucraina, Zelensky apre al vertice in Turchia con Putin e Trump annuncia che… - In un momento cruciale per la guerra tra Ucraina e Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un vertice in Turchia con Vladimir Putin e Donald Trump.

Trump annuncia l’invio di lettere a 15 Paesi con nuove aliquote sui dazi. Se non ci sarà accordo entro il 1° agosto, scatteranno tariffe elevate. Intanto l’OPEC+ aumenta l’offerta di petrolio. Uno scenario ad alta tensione che potrebbe ridefinire i rapporti glob Vai su Facebook

#Trump: nuovo rinvio, i #dazi Usa scatteranno il 1 agosto. Tra i quattordici destinatari delle missive contenenti l'annuncio degli incrementi delle tariffe doganali dal 25 al 40 % non c'è l'Ue, che sta cercando di portare a casa il migliore accordo possibile - X Vai su X

Trump annuncia i dazi a sette Paesi, partita aperta con l'Ue; Dazi, Trump: le prime 12 lettere alle 18, nuove aliquote dal 1° agosto. Mattarella: «Ue è una rete commerciale aperta; Trump annuncia dazi del 35% al Canada.

Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto. Oggi la lettera all'Ue - Il presidente Usa ha anche detto di voler imporre tariffe generalizzate sulla maggior parte dei partner commerciali. Secondo tg24.sky.it

Dazi. Lettera Trump all'Ue: "Dazi al 30% dal primo agosto" - Lettera Trump all'Ue: "Dazi al 30% dal primo agosto" Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula ... Segnala msn.com