Dazi la lettera di Trump all’Ue | Tariffe al 30 per cento da agosto

Donald Trump ha annunciato, tramite un messaggio su Truth, l’introduzione di nuovi dazi del 30% sulle importazioni dall’Unione Europea a partire dal 1° agosto. In una lettera rivolta alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, Trump sottolinea che questa misura risponde alle tensioni commerciali e mira a riequilibrare i rapporti economici. La decisione segna un capitolo cruciale nelle dinamiche tra Stati Uniti e Ue, lasciando aperta una sfida complessa per le future negoziazioni.

Donald Trump ha reso pubblica, attraverso un post su Truth, la lettera inviata a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, con cui annuncia l’introduzione di nuovi dazi doganali sulle importazioni provenienti dall’Unione Europea. A partire dal 1° agosto, infatti, verrà applicata una tariffa del 30 per cento su tutte le merci in arrivo dai Paesi membri dell’Ue. Trump: «L’Ue consentirà un accesso completo e aperto al mercato degli Stati Uniti». Nella comunicazione, Trump ha scritto: «L’Unione europea consentirà un accesso completo e aperto al mercato degli Stati Uniti, senza che ci vengano addebitate tariffe doganali, nel tentativo di ridurre l’elevato deficit commerciale». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi, la lettera di Trump all’Ue: «Tariffe al 30 per cento da agosto»

