Dazi la lettera di Trump all’Ue | tariffe al 30% dal primo agosto E attacca | Se reagite il vostro aumento verrà aggiunto alla cifra

Il mondo guarda con trepidazione le mosse di Trump, che con l’aumento dei dazi al 30% su alcuni prodotti e il nuovo 35% sul Canada, infiamma ulteriormente i mercati globali. La sua lettera, un attacco deciso all’UE, mette a rischio gli sforzi diplomatici e crea incertezza economica. Ma cosa succederà ora? La partita commerciale tra le superpotenze è più aperta che mai, e il prossimo movimento potrebbe cambiare tutto.

Dopo i nuovi dazi per il Canada al 35% è arrivato il turno dell'Unione europea. Il nuovo affondo di Trump cancella l'ottimismo dei mercati per le trattative commerciali in corso.

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

