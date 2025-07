Ufficiale Stefano Pioli è il nuovo allenatore della Fiorentina

La Fiorentina annuncia con entusiasmo il ritorno di Stefano Pioli sulla sua panchina, un nome che evoca successi e riconoscimenti. Dopo un’esperienza in Arabia, l’allenatore italiano si prepara a scrivere un nuovo capitolo con i gigliati, portando la sua esperienza e passione nel cuore di Firenze. Segui le nostre live e i approfondimenti su Sportface TV, perché questa stagione promette emozioni senza precedenti per i tifosi viola.

Dopo aver guidato da allenatore i gigliati dal 2017 al 2019, Stefano Pioli torna sulla panchina della Fiorentina dopo l'esperienza in Arabia. Mancava solo l'ufficialitĂ , arrivata nelle scorse ore da parte della Fiorentina, che ha comunicato che il nuovo allenatore della Prima Squadra viola è Stefano Pioli.