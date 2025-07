Format che vince non si cambia | Giffoni Sport si ripete con la seconda edizione

Il motto "Format che vince non si cambia" si conferma anche nella seconda edizione di Giffoni Sport, un evento che cresce in intensità e coinvolgimento. Pensato per i giovani, questo progetto abbraccia lo sport come linguaggio universale, promuovendo valori di squadra, passione e fair play. Dal 17 al 25 luglio, durante la 55ª edizione del Giffoni Film Festival, Giffoni Sport si prepara a sorprendere ancora una volta, unendo cinema e sport in un’esperienza unica e memorabile.

Dal 17 al 25 luglio, la 55esima edizione del Giffoni Film Festival comprenderà al suo interno la galassia complessa ma allo stesso tempo avvincente dello sport.

Venerdì 11 luglio alle ore 18:00 presso il Decathlon Store di Montecorvino Pugliano verrà svelato il programma della seconda edizione del format legato allo sport

Tra i talent dei "Lete Sport Talks" Aurelio De Laurentiis, Bebe Vio Grandis, Simone Fontecchio, Andy Diaz, Andrea Dovizioso, Ambra Sabatini

