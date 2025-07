Ecco perché parlare della rabbia con il proprio partner è così importante

La comunicazione autentica e la gestione delle emozioni sono essenziali per rafforzare il rapporto di coppia. Parlarne apertamente, anche della rabbia, permette di superare incomprensioni e creare un legame più profondo e sincero. In un periodo di grande cambiamento come quello del lockdown e del trasloco, affrontare le emozioni in modo costruttivo diventa la chiave per vivere una relazione sana e duratura. Ecco perché bisogna imparare a parlare anche delle emozioni più difficili.

Tra il lockdown e il trasloco in una zona dove non conoscevamo anima viva, io e Jessie abbiamo condiviso una quantità di tempo che, a posteriori, potrebbe sembrare eccessiva persino per due innamorati. Eppure, nelle decisioni cruciali di quel periodo, quelle che davvero contano, ci siamo mossi quasi sempre in perfetta sintonia, come due strumenti accordati sullo stesso spartito. Attorno a questo idillio, però, si sono accumulati piccoli attriti quotidiani: una discussione nel parcheggio del Lidl su chi avesse dimenticato i pomodorini, o l'epopea del divano, tre mesi di showroom e dibattiti infiniti su quale cuscino fosse «veramente comodo».

