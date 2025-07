Spari alla festa a Marotta l' uomo che ha ucciso la cognata | Non volevo far male a bimbi

Un tragico episodio scuote Marotta di Mondolfo, dove un litigio per il chiasso di una festa tra bambini e vecchie ruggini familiari ha portato a una drammatica sparatoria. Sandro Spingardi, 71 anni, nel tentativo di difendere la propria famiglia, ha approfittato della notte per esplodere colpi di pistola, causando una tragedia che ha lasciato tutti sgomenti. Una vicenda che ci ricorda quanto le tensioni possono sfociare in conseguenze devastanti, anche quando le intenzioni sono diverse.

Il litigio con la cognata per il chiasso che proveniva dalla festa tra bambini e vecchie ruggini familiari hanno spinto Sandro Spingardi, 71 anni, a prendere la pistola e a sparare. "Mai avrei voluto far del male ai bambini", ha ripetuto in caserma l'uomo dopo avere ucciso la cognata e ferito gravemente la figlia della donna. La notte scorsa in una zona rurale di Marotta di Mondolfo (Pesaro-Urbino), pistola in pugno, Spingardi ha colpito mortalmente alla testa Gruselda Nuno Gomez, boliviana di 44 anni, e poi sparato contro Kenia Nuno Gomez, 28 anni, ferendola al volto e all'addome. Le due donne, con altre mamme e cinque bambini, che frequentano la stessa scuola materna, stavano festeggiando. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Spari alla festa a Marotta, l'uomo che ha ucciso la cognata: "Non volevo far male a bimbi"

