Il Paris Saint-Germain è la squadra più forte del mondo è il suo momento The Athletic

Il Paris Saint Germain si conferma come la squadra più forte al mondo, secondo un'analisi di The Athletic che va oltre il risultato. Con un calcio più collettivo e meno individualista, il club parigino ha segnato un nuovo paradigma tattico, culminato nel secco 4-0 contro il Real Madrid. Il Mondiale per Club sarà l'occasione per consolidare questa rivoluzione e scrivere un nuovo capitolo nella sua storia di successi e innovazioni.

Come spiega The Athletic – in un’analisi che va ben oltre il risultato del campo – il Paris di Luis Enrique non solo ha dominato sul piano tecnico e tattico, ma si è imposto anche come simbolo di un nuovo modello di squadra: meno stelle individuali, più coralità; meno personalismi, più sistema. Il 4-0 inflitto al Real Madrid in semifinale è stato lo spartiacque definitivo: più che una partita, una dichiarazione d’intenti. Il Mondiale per Club, per quanto imperfetto, diventa così il palcoscenico per incoronare non solo un vincitore, ma una nuova idea di calcio vincente. Il Paris Saint Germain è attualmente la squadra più forte del mondo (The Athletic). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it