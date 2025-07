A Bari oltre 20mila mozziconi di sigarette raccolti in spiaggia | edizione da record per Scola la sabbia

A Bari, la spiaggia di Pane e Pomodoro ha fatto registrare un record storico: oltre 20.000 mozziconi di sigarette raccolti in una sola giornata! Un esempio lampante di come il coinvolgimento collettivo possa rendere il nostro splendido litorale più pulito e sostenibile. “Scola la sabbia” si conferma ancora una volta come un’occasione di bellezza, responsabilità e comunità. Un risultato che sprona tutti a continuare a proteggere il nostro mare e le sue spiagge.

La spiaggia di Pane e Pomodoro, nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 luglio, si è trasformata in un laboratorio collettivo di bellezza, impegno e partecipazione grazie all'edizione 2025 di “Scola la sabbia”, l’iniziativa simbolo di Retake, che ha portato a un risultato di grande rilievo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

