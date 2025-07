' The Music that makes me dream' | all' Arena Hesperia tra Jazz e world music con l' Antonio Pizzarelli Quartet

Preparati a lasciarti trasportare in un viaggio musicale unico: domenica 13 luglio alle 21, l’Arena Hesperia ospita “The music that makes me dream”, il primo progetto solista di Antonio Pizzarelli. Un affascinante incontro tra jazz e world music, che promette emozioni profonde e atmosfere coinvolgenti. Un appuntamento gratuito da non perdere per tutti gli amanti della buona musica e dei sogni ad occhi aperti. Ti aspettiamo sotto le stelle!

Domenica 13 luglio alle ore 21, in Arena Hesperia, appuntamento a ingresso gratuito con il concerto “The music that makes me dream”, il primo progetto solista del sassofonista e clarinettista pugliese Antonio Pizzarelli, un incontro tra l’eleganza del jazz e la profondità, i ritmi e le melodie. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

