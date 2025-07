Emiliano | Stop ai riders nelle ore più calde del giorno

Per tutelare la salute dei rider e garantire un clima lavorativo più sicuro, la Regione Puglia ha deciso di limitare le attività nelle ore più calde del giorno, prorogando questa misura fino al 15 settembre. Michele Emiliano firma un’ordinanza che rafforza l’impegno a proteggere i lavoratori e a sensibilizzare sulla prevenzione degli colpi di calore. Una scelta importante per promuovere un ambiente di lavoro più sicuro e attento alle esigenze di tutti.

BARI – Anche i riders non potranno lavorare nelle ore più calde del giorno. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e che avrà validità fino al prossimo 15 settembre. La nuova ordinanza ricalca quanto già previsto nella precedente firmata il 18 giugno scorso introducendo due fattori di novità: il primo è che i tempi sono prorogati al 15 settembre anziché al 31 agosto come sino ad ora previsto, il secondo è oltre ai lavoratori dei settori agricolo, forestale, edile, florovivaistico e le attività in cave e cantieri, rientrano nelle categorie protette anche coloro che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore a due ruote”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Emiliano: “Stop ai riders nelle ore più calde del giorno”

