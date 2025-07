VIDEO Al Centro Storico è un caso la protesta dei genitori per i Giardini di Santa Chiara

Nel cuore pulsante di Napoli, tra i tesori del centro storico e il fervore del turismo, si cela una realtà spesso invisibile: i giardini di Santa Chiara. Un angolo di pace e gioco che, dopo un recente restyling, ha scatenato le proteste dei genitori, desiderosi di garantire un luogo sicuro e accogliente per i loro figli. È un esempio di come anche i piccoli spazi possano diventare simbolo di battaglie quotidiane e speranze condivise.

Tempo di lettura: 2 minuti L’altra faccia del Centro Storico di Napoli, il palcoscenico del boom turistico. “Un parco, anzi un parchetto, l’unico dove far giocare i nostri figli” dice una mamma. Sono i giardini di Santa Chiara, a due passi dal celebre monastero, in piena zona Unesco. Poco tempo fa al parco hanno rifatto il look. Tuttavia “ siamo molto delusi” spiega la mamma. Per farlo emergere, i “genitori di Santa Chiara” hanno aperto anche una pagina social. E oltre alla delusione, a dirla tutta le madri si proclamano proprio “ incazzate”. “Con nostra sorpresa – spiegano – è cambiato ben poco da prima”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Al Centro Storico è un caso la protesta dei genitori per i Giardini di Santa Chiara

