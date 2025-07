Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty | musica diritti umani e grandi ospiti a Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025

Dal 18 al 20 luglio 2025, Rovigo tornerà ad accogliere "Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty", l'evento che unisce musica e diritti umani in un'occasione speciale: il doppio anniversario della manifestazione e di Amnesty International Italia. Tre serate di emozioni intense, con grandi ospiti e testimonianze che celebrano la libertà e la solidarietà.

Dal 18 al 20 luglio 2025 torna a Rovigo lo storico festival “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”, che quest’anno celebra un doppio anniversario: la sua 28ª edizione e i 50 anni di Amnesty International Italia. Tre serate intense in Piazza Vittorio Emanuele II, presentate da Savino Zaba (RAI), Manola Borgato (Radio Kappa) e Carmen Formenton, animeranno il cuore della città con musica, parole, premi e testimonianze. Il festival e la Settimana dei Diritti Umani. Il festival “Voci per la Libertà” 2025 si inserisce all’interno della Settimana dei Diritti Umani, che prenderà il via già lunedì 14 luglio, coinvolgendo spazi simbolici della città — dalla Sala della Gran Guardia alla Pescheria Nuova, dai Giardini delle Due Torri fino a Piazza Vittorio Emanuele II. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - “Voci per la Libertà – Una Canzone per Amnesty”: musica, diritti umani e grandi ospiti a Rovigo dal 18 al 20 luglio 2025

Il programma della ‘Settimana dei diritti umani’ e di “Voci per la libertà – Una canzone per Amnesty” - Dal 14 al 20 luglio, Rovigo si trasformerà nel palcoscenico globale dei diritti umani, ospitando la terza edizione della “Settimana dei Diritti Umani” e la 28ª “Voci per la Libertà – Una canzone per Amnesty”.

