LIVE Italia-Romania 0-0 Mondiali pallanuoto 2025 in DIRETTA | inizia la sfida!

Benvenuti alla grande sfida tra Italia e Romania ai Mondiali di pallanuoto 2025! La tensione è alle stelle mentre le squadre si preparano a scendere in acqua per questa emozionante partita, trasmessa in diretta. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, emozioni e momenti salienti di questa battaglia che promette spettacolo e colpi di scena. La partita sta per iniziare: cliccate qui per non perdere nulla!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55? Inizia il primo quarto! 14.45 Tutto pronto per la partita. 14.42 Ricordiamo che la squalifica di 6 mesi è finita solo da poco. 14.38 Inni nazionali in corso. 14.34 Il Settebello si presenta con la volontà di provare ad arrivare fino in fondo 14.31 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Italia-Romania. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Romania, Mondiali pallanuoto 2025, esordio con brivido per il Settebello. Dopo sei giorni di acclimatamento, il Settebello è pronto al debutto. I vicecampioni del mondo in carica sono presenti nel girone A dei 22esimi Mondiali, a Singapore, debutteranno all'Ocbc Aquatic Center contro la Romania allenata dal tecnico Bogdan Rath ma soprattutto dal fortissimo portiere pararigori Tic.

