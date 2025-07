Temptation Island cambia la programmazione | la decisione a sorpresa di Mediaset

Temptation Island 2025 conquista il cuore dei telespettatori e Mediaset sorprende tutti con una decisione inaspettata: raddoppiare gli appuntamenti settimanali. Dopo un inizio esplosivo, il reality condotto da Filippo Bisciglia si conferma un fenomeno estivo, attirando ascolti record e trasmettendo emozioni intense. Questa scelta strategica rafforza il legame con il pubblico, rendendo ancora più irresistibile l’appuntamento con le tentazioni. Ma cosa ci riserva il prossimo capitolo del reality?

Programmi Tv, Temptation Island 2025 si conferma una delle trasmissioni piĂą amate dal pubblico estivo. Dopo il successo clamoroso delle prime due puntate, Mediaset ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti in palinsesto, programmando una doppia serata nella settimana dal 21 al 27 luglio. Un riconoscimento importante per il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che continua a registrare dati d'ascolto superiori a molte trasmissioni invernali di prima serata. Leggi anche: Filippo Bisciglia, la bellissima notizia per lui dopo la seconda puntata di Temptation Island Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island Temptation Island, doppio appuntamento il 23 e 24 luglio.

