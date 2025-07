golden power il tar del lazio accoglie parzialmente il ricorso di unicredit

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di Unicredit contro l’esercizio del Golden Power, evidenziando le tensioni tra interesse pubblico e autonomia delle banche. La decisione apre nuovi scenari sulla regolamentazione delle operazioni bancarie in Italia, sollevando interrogativi sulle modalità di tutela degli investitori e sulla libertà di mercato. Resta da vedere come evolveranno le strategie delle parti coinvolte e l’impatto sulla stabilità finanziaria nazionale.

Il Tar del Lazio ha accolto in parte il ricorso presentato da Unicredit contro l’esercizio del golden power da parte del governo nell’ambito dell’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm. I giudici amministrativi hanno ritenuto fondate due contestazioni: la prima riguarda la clausola che impone a Banco Bpm e Unicredit, per i prossimi cinque anni, di «non ridurre il rapporto impieghidepositi praticato in Italia, con l’obiettivo di incrementare gli impieghi verso famiglie e Pmi nazionali», ma solo nella sua durata temporale; la seconda è relativa all’obbligo di mantenere invariato il livello del portafoglio nel settore del project finance. 🔗 Leggi su Lettera43.it