Tpi.it - Zack, cane eroe: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Rai 3Questa sera, martedì 28 gennaio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadi genere azione, family, drammatico del 2020, diretto da Lynn Roth, con August Maturo e Ken Duken. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaIlè ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Joshua, un ragazzino ebreo che vive a Berlino, ha un pastore tedesco che si chiamae che ama moltissimo. Dopo la promulgazione delle leggi razziali di Norimberga, le SS sottraggonoa Joshua e alla sua famiglia, gli danno il nuovo nome di Blitz e lo addestrano per usarlo comedi guardia nei campi di concentramento.dovrà imparare ad attaccare e a radunare gli ebrei detenuti. Quando Joshua viene deportato in un campo, riconosce il suo fedele amico che a sua volta riconosce l’odore del suo amato padrone.