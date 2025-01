Anteprima24.it - Scampia, ira associazioni sui lavori del parco ‘Ciro Esposito’ Il Comune: “Le incontreremo”

Tempo di lettura: 2 minutidi riqualificazione al, ira delle. “Il finanziamento speso sarà di 400 mila euro” afferma un post di Monica Riccio, vicepresidente della Consulta delleMunicipalità 8. “Dalla cifra iniziale – si spiega -, con la gara a ribasso, è stato decurtato il 37%“. L’esponente della Consulta, organo municipale, sostiene sia un “ridimensionamento degli interventi vergognoso”. In origine, il quadro economico del progetto esecutivo prevedeva un investimento di 780 mila euro. Secondo Riccio, con i fondi rimasti si potrà fare “la messa in sicurezza (obbligatoria)“. L’intervento “consiste nel ripristino del parapetto dele i cancelli, le giostre, i locali di sorveglianza e i bagni“. In sostanza “lo stretto necessario”.