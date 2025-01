Juventusnews24.com - Probabili formazioni Juve Benfica: le possibili scelte di Thiago Motta per il match di Champions League. Ultime

di RedazionentusNews24: di seguito ledialla vigilia della sfida diDomani sera all’Allianz Stadium andrà in scena l’ultima partita della prima fase ditra, con i bianconeri che in caso di vittoria hanno ancora una remotissimatà di entrare nelle prime 8.ha ancora qualche dubbio sulla formazione che scenderà in campo. Come riportato da Sky Sport, dovrebbero ritornare dal primo minuto Douglas Luiz e Dusan Vlahovic. Assente Cambiaso per il problemino alla caviglia.Ballottaggio sulla trequarti bianconera, in particolare sulla fascia sinistra. Infatti, Yildiz, Nico Gonzalez e Mbangula si giocano una maglia da titolare. Conceicao, invece, torna titolare dopo l’infortunio e qualche partita giocata dalla panchina.