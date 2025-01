Ilrestodelcarlino.it - "Ora servono punti pure con l’Avezzano"

La vittoria sul campo del Notaresco è una bella notizia in casa Civitanovese, in aggiunta a quelle positive che negli ultimi giorni sono arrivate dal mercato. Mercato che, a detta del direttore sportivo Claudio Cicchi, non è affatto terminato, anzi la società rossoblù ha intenzione di rinforzarsi ulteriormente per affrontare al meglio l’ultima parte della stagione. Ma intanto è bene partire da quanto accaduto domenica scorsa, il successo allo stadio Savini contro la formazione del neo tecnico Silva, fanalino di coda del girone. I tremancavano dallo scorso primo dicembre, nel confronto interno contro il Sora. Ora sono quattro i successi stagionali per Visciano e soci. Tre di questi sono stati raggiunti nell’era Alfonsi, che in totale ha guidato i rossoblù in 16 partite di campionato.