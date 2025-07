Mondiale per Club la sparizione del calcio italiano

Il calcio italiano sembra scomparire dai riflettori del Mondiale per Club, lasciando solo un portiere e due allenatori a rappresentare il nostro movimento. È una perdita che pesa, soprattutto dopo aver nutrito speranze di avanzate più ambiziose di Inter e Juventus. La loro eliminazione segna non solo una delusione sportiva, ma anche un campanello d’allarme sulla fragilità del nostro calcio. Un quadro che ci invita a riflettere su come ripartire e risorgere più forte di prima.

Un portiere e due allenatori. Ecco quello che resta del calcio italiano nella fase decisiva del Mondiale per Club. Poco, troppo poco per un movimento che ha sperato di andare più avanti con almeno una delle due squadre iscritte e che ha dovuto registrare la resa, per certi versi differente ma pur sempre resa, di Inter e Juventus. In rigoroso ordine di sparizione temporale dal tabellone dei quarti di finale e, forse, anche di delusione per come è andata la trasferta in terra americana. Non il massimo come segnale all'inizio dell'estate che dovrà portare alla resa dei conti della nazionale ereditata da Rino Gattuso, presa dalle ceneri di quella maltrattata in Norvegia con in panchina Luciano Spalletti e condannata a un'affannosa rincorsa per non vedersi scivolare via la terza partecipazione di fila al Mondiale.

