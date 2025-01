Lanazione.it - Massimo Sestini uscito dal coma, la commozione e il desiderio di vedere i suoi soccorritori

Firenze, 28 gennaio 2025 –dalfarmacologico. Il fotografo si è svegliato nella rianimazione dell’ospedale di Trento, dove era stato ricoverato per un malore che lo aveva colpito mentre faceva un’immersione nel lago di Lavarone sabato scorso. I medici hanno tolto la sedazione, visto che le condizioni del fotografo sono in miglioramento. Fra i primi desideri espressi daquello di rile persone che gli hanno prestato immediatamente soccorso tre giorni fa, poi per lui un momento diuna volta resosi conto del pericolo di salute scampato., primi segnali di speranza. La compagna: “è forte, aspettiamo il suo risveglio” A preoccupare i medici era stato il grande quantitativo di acqua finito nei polmoni diche avevano consigliano di metterlo insedativo, poi il risveglio odierno.