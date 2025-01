Linkiesta.it - La Commissione von der Leyen ridisegna le priorità politiche dell’Ue

Leggi su Linkiesta.it

La secondaeuropea presieduta o, meglio, governata da Ursula von dersi è messa al lavoro dopo aver giurato fedeltà ai trattati nel suo ruolo di guardiana davanti ai giudici europei a Lussemburgo. Anche i cultori delleeuropee avranno tuttavia qualche difficoltà a destreggiarsi fra ledellaeuropea per l’anno iniziato fra iniziative “faro”, strategie, tattiche e agenda legislativa. Le difficoltà saranno maggiori se si guarda al medio temine di tutta la legislatura o se si confronta l’agenda strategica adottata, in solitaria autonomia, dal Consiglio europeo a fine giugno 2024 – secondo il confuso metodo di lavoro immaginato dall’ineffabile e non rimpianto presidente Charles Michel, ora aggiornata dal nuovo Presidente Antonio Costa sulla base di un calendario tematico reso noto ai suoi colleghi e al pubblico all’inizio di quest’anno – con leche la presidente Von derha presentato al Parlamento europeo nella sessione di luglio 2024 e che dal Parlamento europeo sono state approvate a scatola chiusa, e a maggioranza nella successiva sessione plenaria di novembre.