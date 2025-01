Unlimitednews.it - Inzaghi “Entrare tra le prime 8 l’obiettivo dell’Inter”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Abbiamo studiato il Monaco, è una squadra di qualità con ottimi giocatori offensivi, dobbiamo fare una grande partita, abbiamo fatto bene in queste7 gare di Champions, ma vogliamo chiudere il discorso qualificazione tra le8 già domani, sappiamo che dobbiamo fare ancora questo passo importante”. In queste parole, ai microfoni di Sky Sport, tutta la carica e la concentrazione di Simonealla vigilia del match casalingo contro il Monaco, valido per l’ultima della prima fase di Champions League. Il tecnicoparla anche di alcuni singoli, partendo dalle condizioni di Taremi. “Aveva un piccolo problemino dovuto alla partita di Lecce, si è allenato in palestra, valuteremo domani mattina, ma ci sono buone speranze che possa essere a disposizione.