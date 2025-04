Inter-Roma sciolti gli ultimi dubbi di formazione per Inzaghi | scelta fatta in attacco

Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della gara di domani contro la Roma: le scelte del tecnico nerazzurro.Manca sempre meno al fischio d'inizio del match tra Inter e Roma. Dopo la sconfitta di Bologna, la squadra di Simone Inzaghi è stata raggiunta in vetta alla classifica dal Napoli e d'ora in avanti non potrà più sbagliare.Contro i giallorossi saranno fondamentali i tre punti e i nerazzurri dovranno ottenerli nonostante le numerose assenze. A poche ore dall'inizio della gara di San Siro, Inzaghi ha sciolto gli ultimi dubbi di formazione.Inter-Roma, chi affiancherà Lautaro: le scelte di InzaghiComplici le assenze per squalifica di Bastoni e Mkhitaryan e per infortunio di Thuram, Simone Inzaghi è pronto a cambiare volto alla sua squadra nel match contro la Roma. Come riportato da Matteo Barzaghi, in attacco, a fare coppia con Lautaro Martinez, sarà questa volta Marko Arnautovic, preferito sia a Correa che a Taremi.

