I programmi in tv oggi 27 aprile 2025 | attualità film e intrattenimento

programmi Tv della serata del 27 aprile 2025Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 27 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.filmSu Rai Uno dalle 21.20 Lassie torna a casa. Andreas perde lavoro e casa mentre la moglie è incinta. Il figlio Flo è costretto a separarsi dal suo amato cane Lassie, affidato a persone che lo trascurano. Ma Lassie fugge per ritrovare Florian: inizia così una grande avventura all’insegna dell’amicizia e del coraggio. Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 27 aprile 2025: attualità, film e intrattenimento Leggi su Lopinionista.it Su Rai Uno Lassie torna a casa, su Canale 5 Guinness-Lo show dei ricordi. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica diil contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Lassie torna a casa. Andreas perde lavoro e casa mentre la moglie è incinta. Il figlio Flo è costretto a separarsi dal suo amato cane Lassie, affidato a persone che lo trascurano. Ma Lassie fugge per ritrovare Florian: inizia così una grande avventura all’insegna dell’amicizia e del coraggio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

I programmi in tv oggi 27 febbraio 2025: film e intrattenimento - Su Rai Uno Che Dio ci aiuti, su Sky Cinema Mission Impossibile. Guida ai programmi Tv della serata del 27 febbraio 2025 Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 27 febbraio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM Su Rai Movie dalle 21. 🔗lopinionista.it

I programmi in tv oggi 23 aprile 2025: film e intrattenimento - Su Rai Uno Wonder, su Rai Due Mare fuori e su Canale 5 Inter-Milan. Guida ai programmi Tv della serata del 23 aprile 2025 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 23 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. 🔗lopinionista.it

I programmi in tv oggi 16 marzo 2025: film e intrattenimento - Su Rai Uno Imma Tataranni-Sostituto Procuratore, su Canale 5 Tradimento. Guida ai programmi Tv della serata del 16 marzo 2025 Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 16 marzo 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. 🔗lopinionista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Stasera in tv (26 aprile): De Martino ancora in naftalina, Liorni ‘cancellato’ e Vespa sfida Maria De Filippi; Tradimento, le anticipazioni dal 27 aprile al 3 maggio 2025; Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 27 aprile; Un posto al sole, le trame dal 21 al 25 aprile 2025. 🔗Ne parlano su altre fonti

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 27 aprile - Rai 2 21.00 N.C.I.S. L’aiutante di Eleni, pasticcera greca dalla quale ultimamente Parker si rifornisce, viene ucciso nel negozio che gestisce la donna 21.50 N.C.I.S. ORIGINS Blue Bayou 22.45 LA ... 🔗repubblica.it

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi giovedì 27 marzo - 21.30 CHE DIO CI AIUTI 8 Per te - Ritorno al futuro 23.30 PORTA A PORTA Conduce Bruno Vespa Rai 2 21.20 BLUE BLOODS Reati impuniti - Il ritorno del dottor Walker - A Lenny 23.40 COME RIDEVAMO Rai ... 🔗msn.com

TwentySeven guida programmi Tv - Programmi tv su TwentySeven oggi: guida tv del palinsesto di TwentySeven HD per sapere cosa fanno e cosa vedere su TwentySeven grazie alla programmazione completa suddivisa per fasce orarie. 🔗comingsoon.it