Il videogioco Fortnite arriva tra i banchi di scuola | ecco il progetto Game on

Il videogioco Fortnite arriva tra i banchi di scuola: ecco il progetto "Game on" - Ricostruisce alla perfezione alcune città ciociare nel gioco Fortneite ed il suo progetto è stato approvato dal Pnrr per essere riprodotto negli istituti scolastici. Il progetto " game on" e' stato approvato dal piano nazionale di ripresa e resilienza grazie all' autore digitale-creatore Luca... 🔗frosinonetoday.it

