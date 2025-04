Conte il tuo Napoli ha un tifoso speciale | Spero vinca lui lo scudetto

Conte avrà un tifoso speciale in questo finale di stagione in cui si giocherà punto a punto lo scudetto con l'Inter: di chi si trattaUn finale di campionato da batticuore, questo attende i tifosi del Napoli. I partenopei sono a pari punti con l'Inter a 5 giornate dalla fine. Il calendario potrebbe favorire gli azzurri, specie per il doppio impegno che la squadra di Inzaghi avrà in Champions League contro il super Barcellona. Ma il calcio è imprevedibile e anche le avversarie meno ostiche sulla carta potrebbero far perdere punti preziosi.Ciò che è sicuro, è che il Napoli ha il destino nelle proprie mani. Riuscire a battere Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari è alla portata di Lukaku e compagni e Antonio Conte lo sa ben. Proprio il tecnico leccese avrà un fan in questa corsa scudetto.

